Quiz ortograficzny jak językowy miszmasz.
Zgarniesz 10/10?
W najnowszy teście z języka polskiego nie skupiamy się na jednej trudności ortograficznej. Sprawdźcie się!
Twój wynik:
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1 / 10 Który zapis jest poprawny?
horeografia
choreografia
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
żupan
rzupan
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiperbola
chiperbola
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
żępolić
rzępolić
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
dopuki
dopóki
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
dojżały
dojrzały
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
filharmonia
filcharmonia
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
włuczka
włóczka
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
garaż
gararz
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