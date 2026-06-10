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Quiz ortograficzny jak językowy miszmasz. Zgarniesz 10/10?

Quiz ortograficzny jak językowy miszmasz.
Zgarniesz 10/10?

W najnowszy teście z języka polskiego nie skupiamy się na jednej trudności ortograficznej. Sprawdźcie się!
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

horeografia
choreografia

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

żupan
rzupan

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiperbola
chiperbola

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

żępolić
rzępolić

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

dopuki
dopóki

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

dojżały
dojrzały

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

filharmonia
filcharmonia

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

włuczka
włóczka

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

garaż
gararz

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