Łatwy quiz z historii Polski.
Znasz te daty z czasów PRL?
W tym quizie możesz sprawdzić, jak dobrze znasz daty istotnych wydarzeń z czasów PRL!
1 / 10 Kiedy przeprowadzono wybory kontraktowe, nazywane często pierwszymi częściowo wolnymi wyborami?
4 czerwca 1988 roku
4 czerwca 1989 roku
4 czerwca 1990 roku
2 / 10 Porozumienia, które doprowadziły m.in. do powstania „Solidarności”, zostały podpisane w:
sierpniu 1979 roku
sierpniu 1980 roku
sierpniu 1981 roku
sierpniu 1989 roku
3 / 10 Prymas Stefan Wyszyński był internowany przez władze PRL w latach:
1952-1955
1953-1956
1956-1959
4 / 10 Kiedy wojska Układu Warszawskiego, w tym wojska PRL wkroczyły do Czechosłowacji?
1968 rok
1978 rok
1981 rok
1983 rok
5 / 10 Która z tych osób sprawowała funkcję I sekretarza KC PZPR w latach 1956-1970?
Władysław Gomułka
Bolesław Bierut
Mieczysław Rakowski
Edward Gierek
6 / 10 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej została uchwalona 22 lipca:
1942 roku
1952 roku
1962 roku
1972 roku
7 / 10 Kiedy został wprowadzony stan wojenny?
13 grudnia 1979 roku
13 grudnia 1980 roku
13 grudnia 1981 roku
8 / 10 Krwawe stłumienie strajków na Wybrzeżu miało miejsce w 1970 roku. W którym miesiącu?
czerwcu
sierpniu
grudniu
9 / 10 Kiedy papież Jan Paweł II odbył pierwszą pielgrzymkę do Polski?
1966 rok
1978 rok
1979 rok
1981 rok
10 / 10 Jedynym prezydentem wybranym na mocy konstytucji PRL, był:
Lech Wałęsa
Wojciech Jaruzelski
Czesław Kiszczak
Władysław Gomułka
