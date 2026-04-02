Quizy
Łatwy quiz z historii Polski. Znasz te daty z czasów PRL?

Łatwy quiz z historii Polski.
Znasz te daty z czasów PRL?

W tym quizie możesz sprawdzić, jak dobrze znasz daty istotnych wydarzeń z czasów PRL!
Twój wynik:

1 / 10 Kiedy przeprowadzono wybory kontraktowe, nazywane często pierwszymi częściowo wolnymi wyborami?

4 czerwca 1988 roku
4 czerwca 1989 roku
4 czerwca 1990 roku

2 / 10 Porozumienia, które doprowadziły m.in. do powstania „Solidarności”, zostały podpisane w:

sierpniu 1979 roku
sierpniu 1980 roku
sierpniu 1981 roku
sierpniu 1989 roku

3 / 10 Prymas Stefan Wyszyński był internowany przez władze PRL w latach:

1952-1955
1953-1956
1956-1959

4 / 10 Kiedy wojska Układu Warszawskiego, w tym wojska PRL wkroczyły do Czechosłowacji?

1968 rok
1978 rok
1981 rok
1983 rok

5 / 10 Która z tych osób sprawowała funkcję I sekretarza KC PZPR w latach 1956-1970?

Władysław Gomułka
Bolesław Bierut
Mieczysław Rakowski
Edward Gierek

6 / 10 Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej została uchwalona 22 lipca:

1942 roku
1952 roku
1962 roku
1972 roku

7 / 10 Kiedy został wprowadzony stan wojenny?

13 grudnia 1979 roku
13 grudnia 1980 roku
13 grudnia 1981 roku

8 / 10 Krwawe stłumienie strajków na Wybrzeżu miało miejsce w 1970 roku. W którym miesiącu?

czerwcu
sierpniu
grudniu

9 / 10 Kiedy papież Jan Paweł II odbył pierwszą pielgrzymkę do Polski?

1966 rok
1978 rok
1979 rok
1981 rok

10 / 10 Jedynym prezydentem wybranym na mocy konstytucji PRL, był:

Lech Wałęsa
Wojciech Jaruzelski
Czesław Kiszczak
Władysław Gomułka

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy