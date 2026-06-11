Szybki quiz ortograficzny.
5.
pytanie to koszmar dyktand!
Myślisz, że ortografia nie ma przed Tobą tajemnic? Sprawdź swoją wiedzę w naszym najnowszym teście z języka polskiego.
Twój wynik:
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1 / 10 Który zapis jest poprawny?
druhna
druchna
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
pruchnica
próchnica
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
rozporządzenie
rozpożądzenie
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
hańba
chańba
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiena
chiena
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
wieżba
wierzba
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
żutnik
rzutnik
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
hałasować
chałasować
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
mżawka
mrzawka
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