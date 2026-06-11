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Szybki quiz ortograficzny. 5. pytanie to koszmar dyktand!

Szybki quiz ortograficzny.
5.
pytanie to koszmar dyktand!

Myślisz, że ortografia nie ma przed Tobą tajemnic? Sprawdź swoją wiedzę w naszym najnowszym teście z języka polskiego.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

druhna
druchna

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruchnica
próchnica

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

rozporządzenie
rozpożądzenie

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

hańba
chańba

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiena
chiena

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

wieżba
wierzba

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

żutnik
rzutnik

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

hałasować
chałasować

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

mżawka
mrzawka

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