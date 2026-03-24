Quiz z wiedzy ogólnej.
Pytamy o MEN, geografię i Świątek
Przygotowaliśmy dla Was nową odsłonę quizu z wiedzy ogólnej. Sprawdźcie się, jak Wam pójdzie.
1 / 10 Kto sprawuje funkcję ministra edukacji?
Barbara Nowacka
Przemysław Czarnek
Anna Zalewska
2 / 10 Kto napisał „Lalkę”?
Henryk Sienkiewicz
Bolesław Prus
Adam Mickiewicz
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
pruszyć
prószyć
4 / 10 Wskaż poprawny: 2+2x2=...
6
8
5 / 10 Budapeszt to stolica:
Węgier
Rumunii
6 / 10 Stolicą Włoch jest:
Madryt
Rzym
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
manipuł
manipół
8 / 10 Kto napisał „Granicę”?
Zofia Nałkowska
Stefan Żeromski
9 / 10 Kto sprawuje funkcję ministra sportu?
Sławomir Nitras
Jakub Rutnicki
10 / 10 Iga Świątek zakończyła współpracę z trenerem. Jak się nazywa szkoleniowiec?
Wim Fissett
Anton Dubrow
