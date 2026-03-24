Quizy
Quiz z wiedzy ogólnej. Pytamy o MEN, geografię i Świątek

Przygotowaliśmy dla Was nową odsłonę quizu z wiedzy ogólnej. Sprawdźcie się, jak Wam pójdzie.
1 / 10 Kto sprawuje funkcję ministra edukacji?

Barbara Nowacka
Przemysław Czarnek
Anna Zalewska

2 / 10 Kto napisał „Lalkę”?

Henryk Sienkiewicz
Bolesław Prus
Adam Mickiewicz

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruszyć
prószyć

4 / 10 Wskaż poprawny: 2+2x2=...

6
8

5 / 10 Budapeszt to stolica:

Węgier
Rumunii

6 / 10 Stolicą Włoch jest:

Madryt
Rzym

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

manipuł
manipół

8 / 10 Kto napisał „Granicę”?

Zofia Nałkowska
Stefan Żeromski

9 / 10 Kto sprawuje funkcję ministra sportu?

Sławomir Nitras
Jakub Rutnicki

10 / 10 Iga Świątek zakończyła współpracę z trenerem. Jak się nazywa szkoleniowiec?

Wim Fissett
Anton Dubrow

