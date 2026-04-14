Quiz ortograficzny na rozgrzewkę.
10.
pytanie może zepsuć wynik!
W naszym najnowszym teście z języka polskiego pojawiają się słowa, które były zmorami na szkolnych dyktandach. Sprawdźcie, czy uda Wam się ominąć pułapki.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
tchórz
tchurz
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
harmider
charmider
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
mnustwo
mnóstwo
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
prużny
próżny
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiena
chiena
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
makijaż
makijarz
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzyrować
żyrować
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzakiet
żakiet
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
obskurny
obskórny
