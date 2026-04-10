Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt. 10/10 to konieczność!

Poziom najnowszego testu z języka polskiego jest banalny. Sprawdźcie, jak szybko go rozwiążecie.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiena
chiena

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

węgoż
węgorz

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

żyrafa
rzyrafa

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

hipopotam
chipopotam

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzbik
żbik

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

żubr
rzubr

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

ważka
warzka

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

guziec
góziec

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

jastżąb
jastrząb

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

papuga
papóga

