Błyskawiczny quiz ortograficzny. Wraca koszmar szkolnych dyktand

Błyskawiczny quiz ortograficzny.
Wraca koszmar szkolnych dyktand

Przygotowaliśmy dla Was nowy test z języka polskiego. Uważajcie na pułapki.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

żuraw
rzuraw

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

hamulec
chamulec

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

żępolić
rzępolić

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

bulwa
bólwa

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

blihtr
blichtr

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

dopuki
dopóki

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

herezja
cherezja

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

usmy
ósmy

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

bohater
bochater

