Błyskawiczny quiz ortograficzny.
Wraca koszmar szkolnych dyktand
Przygotowaliśmy dla Was nowy test z języka polskiego. Uważajcie na pułapki.
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
żuraw
rzuraw
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
hamulec
chamulec
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
żępolić
rzępolić
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
bulwa
bólwa
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
blihtr
blichtr
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
dopuki
dopóki
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
herezja
cherezja
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
usmy
ósmy
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
bohater
bochater
