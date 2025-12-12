Quizy
Quiz ortograficzny na rozpoczęcie weekendu! Końcówka zaskoczy

Quiz ortograficzny na rozpoczęcie weekendu!
Końcówka zaskoczy

Poziom trudności w najnowszym teście z ortografii faluje. Zachowajcie ostrożność do końca.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

fluwialny
flówialny

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

branża
branrza

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

żonkil
rzonkil

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

chiacynt
hiacynt

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

chołubić
hołubić

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

chałwa
hałwa

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

ekskursja
ekskórsja

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

glajhszaltować
glajchszaltować

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

manipuł
manipół

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy