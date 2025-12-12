Quiz ortograficzny na rozpoczęcie weekendu!
Końcówka zaskoczy
Poziom trudności w najnowszym teście z ortografii faluje. Zachowajcie ostrożność do końca.
Twój wynik:
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
fluwialny
flówialny
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
branża
branrza
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
żonkil
rzonkil
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
chiacynt
hiacynt
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
chołubić
hołubić
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
chałwa
hałwa
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
ekskursja
ekskórsja
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
glajhszaltować
glajchszaltować
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
manipuł
manipół
