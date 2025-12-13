QUIZ ortograficzny na weekend.
Uważaj na „byki”
W szkole byłeś mistrzem ortografii? Sprawdź, jak poradzisz sobie w naszym najnowszym quizie!
1 / 10 Poprawny zapis to:
burza
bórza
2 / 10 Poprawny zapis to:
hmura
chmura
3 / 10 Poprawny zapis to:
burek
bórek
4 / 10 Poprawny zapis to:
grzyby
gżyby
5 / 10 Poprawny zapis to:
jaskółka
jaskułka
6 / 10 Poprawny zapis to:
kukółka
kukułka
7 / 10 Poprawny zapis to:
wiewiurka
wiewiórka
8 / 10 Poprawny zapis to:
przczoła
pszczoła
9 / 10 Poprawny zapis to:
grubszy
gróbszy
10 / 10 Poprawny zapis to:
chudy
hudy
