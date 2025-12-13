Quizy
QUIZ ortograficzny na weekend. Uważaj na „byki”

QUIZ ortograficzny na weekend.
Uważaj na „byki”

W szkole byłeś mistrzem ortografii? Sprawdź, jak poradzisz sobie w naszym najnowszym quizie!
1 / 10 Poprawny zapis to:

burza
bórza

2 / 10 Poprawny zapis to:

hmura
chmura

3 / 10 Poprawny zapis to:

burek
bórek

4 / 10 Poprawny zapis to:

grzyby
gżyby

5 / 10 Poprawny zapis to:

jaskółka
jaskułka

6 / 10 Poprawny zapis to:

kukółka
kukułka

7 / 10 Poprawny zapis to:

wiewiurka
wiewiórka

8 / 10 Poprawny zapis to:

przczoła
pszczoła

9 / 10 Poprawny zapis to:

grubszy
gróbszy

10 / 10 Poprawny zapis to:

chudy
hudy

