Quiz ortograficzny na szkolnym poziomie.
Quiz ortograficzny na dobre rozpoczęcie dnia. Zawalczcie o komplet punktów.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

bulwa
bólwa

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

blihtr
blichtr

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

hirurg
chirurg

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

bohema
bochema

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

skówka
skuwka

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

dopóki
dopuki

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzonglować
żonglować

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

chorąrzy
chorąży

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

manipuł
manipół

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruszyć
prószyć

