Quiz ortograficzny na szkolnym poziomie.
Dziewiąte pytanie może zepsuć wynik!
Quiz ortograficzny na dobre rozpoczęcie dnia. Zawalczcie o komplet punktów.
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
bulwa
bólwa
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
blihtr
blichtr
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
hirurg
chirurg
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
bohema
bochema
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
skówka
skuwka
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
dopóki
dopuki
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzonglować
żonglować
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
chorąrzy
chorąży
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
manipuł
manipół
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
pruszyć
prószyć
Więcej quizów
-
Quiz ortograficzny z jednym dylematem. Ż czy rz?Język polskiQuiz
-
Szkolny quiz ortograficzny. H czy ch?Język polskiQuiz
-
Szybki quiz ortograficzny. Te słowa to koszmar szkolnych dyktandJęzyk polskiQuiz
-
QUIZ na niedzielny wieczór. Uważaj na „byki”Język polskiQuiz
-
QUIZ na początek weekendu. Zdobędziesz 10/10?Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny na początek tygodnia. Zgarniesz 10/10?Język polskiQuiz
Zobacz inne quizy
-
Rozpoznaj wieczorynkę!
Kadry pełne nostalgiiRozrywkaQuiz
-
Zgadnij wieczorynkę!
15 pytańRozrywkaQuiz
-
„Jolka, Jolka...”. Dokończ słowa legendarnych piosenek!RozrywkaQuiz
-
Rozpoznaj kadry z wieczorynek!
10/15 i ogłaszamy, że jesteś asem!RozrywkaQuiz
-
Poznajesz ich?
Rozpoznaj wieczorynkę po kadrze!RozrywkaQuiz
-
To Bolek czy Lolek?
QUIZ z wieczorynek!RozrywkaQuiz
-
Wieczorynki PRL! Pamiętasz je?RozrywkaQuiz
-
Rozpoznaj kadr z wieczorynki!
Wynik 10/15 będzie sztosem!RozrywkaQuiz
-
Kultowe polskie seriale. Rozpoznasz kadry?RozrywkaQuiz
-
Quiz z wiedzy ogólnej. Pytamy o KOWR, ferie i geografięOgólneQuiz
-
Wieczorynki PRL-u. Rozpoznasz kadry?RozrywkaQuiz
-
Poznasz kadry z PRL-u?
Nostalgiczny QUIZ!RozrywkaQuiz