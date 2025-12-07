Quiz ortograficzny na zakończenie weekendu.
10/10 to obowiązek!
Przed Wami 10 pytań o poprawny zapis wybranych przez nas słów. Poziom naszego najnowszego testu z języka polskiego nie należy do najtrudniejszych.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
żeglarz
rzeglarz
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
żeźbiarz
rzeźbiarz
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
żonkil
rzonkil
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
żupan
rzupan
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
żonglować
rzonglować
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
żodkiewka
rzodkiewka
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
żar
rzar
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
żadko
rzadko
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
żeczywistość
rzeczywistość
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
żetelny
rzetelny
