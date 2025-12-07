Quizy
Quiz ortograficzny na zakończenie weekendu. 10/10 to obowiązek!

Quiz ortograficzny na zakończenie weekendu.
10/10 to obowiązek!

Przed Wami 10 pytań o poprawny zapis wybranych przez nas słów. Poziom naszego najnowszego testu z języka polskiego nie należy do najtrudniejszych.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

żeglarz
rzeglarz

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

żeźbiarz
rzeźbiarz

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

żonkil
rzonkil

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

żupan
rzupan

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

żonglować
rzonglować

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

żodkiewka
rzodkiewka

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

żar
rzar

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

żadko
rzadko

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

żeczywistość
rzeczywistość

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

żetelny
rzetelny

