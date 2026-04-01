Quiz ortograficzny na drugą część dnia.
Mistrz zgarnie 10/10
Przygotowaliśmy dla Was nowy test z języka polskiego. Przypomni Wam szkolne dyktanda.
1 / 10 Który zapis był poprawny?
hiacynt
chiacynt
2 / 10 Który zapis był poprawny?
skuwka
skówka
3 / 10 Który zapis był poprawny?
żakiet
rzakiet
4 / 10 Który zapis był poprawny?
wahanie
wachanie
5 / 10 Który zapis był poprawny?
czułno
czółno
6 / 10 Który zapis był poprawny?
herlawy
cherlawy
7 / 10 Który zapis był poprawny?
pruszyć
prószyć
8 / 10 Który zapis był poprawny?
drużyna
drurzyna
9 / 10 Który zapis był poprawny?
błahy
błachy
10 / 10 Który zapis był poprawny?
uwczesny
ówczesny
