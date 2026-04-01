Quiz ortograficzny na drugą część dnia. Mistrz zgarnie 10/10

Quiz ortograficzny na drugą część dnia.
Mistrz zgarnie 10/10

Przygotowaliśmy dla Was nowy test z języka polskiego. Przypomni Wam szkolne dyktanda.
1 / 10 Który zapis był poprawny?

hiacynt
chiacynt

2 / 10 Który zapis był poprawny?

skuwka
skówka

3 / 10 Który zapis był poprawny?

żakiet
rzakiet

4 / 10 Który zapis był poprawny?

wahanie
wachanie

5 / 10 Który zapis był poprawny?

czułno
czółno

6 / 10 Który zapis był poprawny?

herlawy
cherlawy

7 / 10 Który zapis był poprawny?

pruszyć
prószyć

8 / 10 Który zapis był poprawny?

drużyna
drurzyna

9 / 10 Który zapis był poprawny?

błahy
błachy

10 / 10 Który zapis był poprawny?

uwczesny
ówczesny

