Quizy
Quiz ortograficzny z jednym dylematem. H czy ch?

Quiz ortograficzny z jednym dylematem.
H czy ch?

Nowy dzień i nowy test z języka polskiego. Trzeba przyznać, że są pytania, które zaskoczą nawet tych, którzy uważają, że ortografia nie ma dla nich tajemnic.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

homąto
chomąto

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiacynt
chiacynt

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

haos
chaos

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

wahlarz
wachlarz

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

hojny
chojny

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

filharmonia
filcharmonia

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

hmura
chmura

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

hulajnoga
chulajnoga

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

wahadło
wachadło

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

huncwot
chuncwot

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy