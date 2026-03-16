Quiz ortograficzny jak szkolne dyktando. Na końcu „eliminator”

Najnowsza odsłona testu z języka polskiego przed Wami. Sprawdźcie, czy uda Wam się nie popełnić błędu.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

hardy
chardy

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

żupan
rzupan

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

herlawy
cherlawy

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

żepak
rzepak

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

czułno
czółno

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

tchurz
tchórz

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

wahadło
wachadło

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

alhemik
alchemik

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

manipuł
manipół

