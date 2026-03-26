Quizy
Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt. Uwaga na „byki”

Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt.
Uwaga na „byki”

Nowa odsłona testu z języka polskiego przed Wami. Potraktujcie go jako rozgrzewkę.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

żuraw
rzuraw

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiena
chiena

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

bubr
bóbr

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

żbik
rzbik

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzmija
żmija

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

żyrafa
rzyrafa

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

węgoż
węgorz

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

homik
chomik

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

hipopotam
chipopotam

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

bażant
barzant

Quizik.pl

Zobacz inne quizy