Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt.
Uwaga na „byki”
Nowa odsłona testu z języka polskiego przed Wami. Potraktujcie go jako rozgrzewkę.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
żuraw
rzuraw
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiena
chiena
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
bubr
bóbr
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
żbik
rzbik
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzmija
żmija
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
żyrafa
rzyrafa
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
węgoż
węgorz
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
homik
chomik
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
hipopotam
chipopotam
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
bażant
barzant
