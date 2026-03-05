Szybki quiz ortograficzny.
Wraca koszmar szkolnych dyktand
Najnowszy test z języka polskiego przypomni Wam szkolne czasy. Sprawdźcie, czy uda Wam się ominąć zastawione pułapki.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
bażant
barzant
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
inkaust
inkaóst
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
charpagon
harpagon
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
blihtr
blichtr
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
oranżada
oranrzada
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
żelatyna
rzelatyna
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
hybotać
chybotać
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
manipuł
manipół
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
sabotarz
sabotaż
