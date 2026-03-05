Quizy
Szybki quiz ortograficzny. Wraca koszmar szkolnych dyktand

Szybki quiz ortograficzny.
Wraca koszmar szkolnych dyktand

Najnowszy test z języka polskiego przypomni Wam szkolne czasy. Sprawdźcie, czy uda Wam się ominąć zastawione pułapki.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

bażant
barzant

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

inkaust
inkaóst

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

charpagon
harpagon

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

blihtr
blichtr

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

oranżada
oranrzada

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

żelatyna
rzelatyna

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

hybotać
chybotać

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

manipuł
manipół

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

sabotarz
sabotaż

