Quiz ortograficzny z uporczywym dylematem.
Rz czy ż?
W najnowszym teście wszystkie pytania mają jeden element wspólny. Każde z nich sprowadza się do pytania: rz czy ż?
1 / 10 Który zapis jest potrzebny?
rzęsisty
żęsisty
2 / 10 Który zapis jest potrzebny?
rzonkil
żonkil
3 / 10 Który zapis jest potrzebny?
rzemień
żemień
4 / 10 Który zapis jest potrzebny?
rzabot
żabot
5 / 10 Który zapis jest potrzebny?
rzupan
żupan
6 / 10 Który zapis jest potrzebny?
rzaluzja
żaluzja
7 / 10 Który zapis jest potrzebny?
rzępolić
żępolić
8 / 10 Który zapis jest potrzebny?
rzewny
żewny
9 / 10 Który zapis jest potrzebny?
rerzim
reżim
10 / 10 Który zapis jest potrzebny?
rzargon
żargon
