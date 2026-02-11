Quizy
Quiz ortograficzny z uporczywym dylematem. Rz czy ż?

W najnowszym teście wszystkie pytania mają jeden element wspólny. Każde z nich sprowadza się do pytania: rz czy ż?
1 / 10 Który zapis jest potrzebny?

rzęsisty
żęsisty

2 / 10 Który zapis jest potrzebny?

rzonkil
żonkil

3 / 10 Który zapis jest potrzebny?

rzemień
żemień

4 / 10 Który zapis jest potrzebny?

rzabot
żabot

5 / 10 Który zapis jest potrzebny?

rzupan
żupan

6 / 10 Który zapis jest potrzebny?

rzaluzja
żaluzja

7 / 10 Który zapis jest potrzebny?

rzępolić
żępolić

8 / 10 Który zapis jest potrzebny?

rzewny
żewny

9 / 10 Który zapis jest potrzebny?

rerzim
reżim

10 / 10 Który zapis jest potrzebny?

rzargon
żargon

