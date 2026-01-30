Quiz ortograficzny na końcówkę tygodnia.
10/10 to konieczność!
Przygotowaliśmy dla Was najnowszy quiz z języka polskiego. Poczujecie się jak na szkolnym dyktandzie.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
bażant
barzant
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
melanholia
melancholia
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
eżektor
erzektor
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
dopuki
dopóki
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
herezja
cherezja
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
flówialny
fluwialny
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
pruszyć
prószyć
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzępolić
żępolić
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
ażurowy
arzurowy
