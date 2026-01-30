Quizy
Quiz ortograficzny na końcówkę tygodnia. 10/10 to konieczność!

Quiz ortograficzny na końcówkę tygodnia.
10/10 to konieczność!

Przygotowaliśmy dla Was najnowszy quiz z języka polskiego. Poczujecie się jak na szkolnym dyktandzie.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

bażant
barzant

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

melanholia
melancholia

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

eżektor
erzektor

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

dopuki
dopóki

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

herezja
cherezja

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

flówialny
fluwialny

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruszyć
prószyć

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzępolić
żępolić

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

ażurowy
arzurowy

