Quiz ortograficzny na mroźną środę.
Wraca koszmar szkolnych dyktand
Przed Wami nowa odsłona testu z języka polskiego. W czasie jego rozwiązywania będzie powtarzało się pytanie: „Rz czy ż?”.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzekomo
żekomo
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
rabierz
rabież
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
świerzy
świeży
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
trzmiel
tżmiel
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
uprząrz
uprząż
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
witrarz
witraż
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzonkil
żonkil
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzaluzja
żaluzja
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
przerzutka
przeżutka
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzabot
żabot
