Wraca koszmar szkolnych dyktand

Przed Wami nowa odsłona testu z języka polskiego. W czasie jego rozwiązywania będzie powtarzało się pytanie: „Rz czy ż?”.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzekomo
żekomo

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

rabierz
rabież

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

świerzy
świeży

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

trzmiel
tżmiel

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

uprząrz
uprząż

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

witrarz
witraż

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzonkil
żonkil

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzaluzja
żaluzja

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

przerzutka
przeżutka

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzabot
żabot

