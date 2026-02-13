Quiz ortograficzny jak szkolne dyktando.
Ostatnie pytanie to „eliminator”
W najnowszym teście z języka polskiego nie skupiamy się na jednej trudności ortograficznej. Tutaj króluje miszmasz!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
pruszyć
prószyć
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzępolić
żępolić
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiacynt
chiacynt
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
barzant
bażant
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
włókno
włukno
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzodkiewka
żodkiewka
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
wahadło
wachadło
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
korzuch
kożuch
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
manipuł
manipół
