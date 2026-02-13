Quizy
Quiz ortograficzny jak szkolne dyktando. Ostatnie pytanie to „eliminator”

W najnowszym teście z języka polskiego nie skupiamy się na jednej trudności ortograficznej. Tutaj króluje miszmasz!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruszyć
prószyć

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzępolić
żępolić

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiacynt
chiacynt

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

barzant
bażant

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

włókno
włukno

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzodkiewka
żodkiewka

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

wahadło
wachadło

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

korzuch
kożuch

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

manipuł
manipół

