Quiz ortograficzny z natrętnym dylematem.
H czy ch?
Nowy dzień i nowy quiz z języka polskiego. Potraktujcie go jak rozgrzewkę!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiacynt
chiacynt
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
heblować
cheblować
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
huligan
chuligan
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
hrzest
chrzest
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
hytry
chytry
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
hwast
chwast
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
harakter
charakter
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
hemia
chemia
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
hryzantema
chryzantema
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
huragan
churagan
