Quizy
Quiz ortograficzny z natrętnym dylematem. H czy ch?

Quiz ortograficzny z natrętnym dylematem.
H czy ch?

Nowy dzień i nowy quiz z języka polskiego. Potraktujcie go jak rozgrzewkę!
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiacynt
chiacynt

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

heblować
cheblować

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

huligan
chuligan

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

hrzest
chrzest

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

hytry
chytry

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

hwast
chwast

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

harakter
charakter

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

hemia
chemia

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

hryzantema
chryzantema

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

huragan
churagan

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy