Quiz ortograficzny na start weekendu.
Zgarniesz 10/10?
W najnowszym teście z języka polskiego nieustannie powtarza się jeden dylemat. H czy ch?
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
hamak
chamak
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
hultaj
chultaj
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
hałwa
chałwa
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiacynt
chiacynt
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
hytry
chytry
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
hejnał
chejnał
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
harmonia
charmonia
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
homik
chomik
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
hrzest
chrzest
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
huncwot
chuncwot
