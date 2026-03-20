Quiz ortograficzny na start weekendu. Zgarniesz 10/10?

W najnowszym teście z języka polskiego nieustannie powtarza się jeden dylemat. H czy ch?
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

hamak
chamak

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

hultaj
chultaj

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

hałwa
chałwa

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiacynt
chiacynt

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

hytry
chytry

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

hejnał
chejnał

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

harmonia
charmonia

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

homik
chomik

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

hrzest
chrzest

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

huncwot
chuncwot

