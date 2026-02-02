Quizy
Szkolny quiz ortograficzny. Piąte pytanie to „eliminator”

Nowy tydzień i nowy quiz z języka polskiego. Potraktujcie go jako rozgrzewkę!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

żupan
rzupan

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiena
chiena

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

pielęgniaż
pielęgniarz

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

manipuł
manipół

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

kożeń
korzeń

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

jeżyna
jerzyna

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiacynt
chiacynt

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

inżynier
inrzynier

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruszyć
prószyć

