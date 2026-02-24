Quiz ortograficzny z jednym dylematem.
H czy ch?
Przygotowaliśmy dla Was nową odsłonę testu z języka polskiego. Sprawdźcie się!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
wahadło
wachadło
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
rehabilitacja
rechabilitacja
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
rahityczny
rachityczny
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
wehikuł
wechikuł
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
herlawy
cherlawy
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
rehotliwy
rechotliwy
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
wahlarz
wachlarz
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
habit
chabit
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
warhlak
warchlak
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiacynt
chiacynt
