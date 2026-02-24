Quizy
Quiz ortograficzny z jednym dylematem. H czy ch?

Quiz ortograficzny z jednym dylematem.
H czy ch?

Przygotowaliśmy dla Was nową odsłonę testu z języka polskiego. Sprawdźcie się!
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

wahadło
wachadło

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

rehabilitacja
rechabilitacja

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

rahityczny
rachityczny

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

wehikuł
wechikuł

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

herlawy
cherlawy

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

rehotliwy
rechotliwy

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

wahlarz
wachlarz

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

habit
chabit

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

warhlak
warchlak

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiacynt
chiacynt

