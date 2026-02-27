Quizy
Błyskawiczny quiz ortograficzny. Ten dylemat powraca jak bumerang

Błyskawiczny quiz ortograficzny.
Ten dylemat powraca jak bumerang

Rz czy ż? To pytanie będzie przewijało się przez najnowszy test z języka polskiego. Powodzenia!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

wierzgać
wieżgać

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzuraw
żuraw

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzodkiewka
żodkiewka

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

rerzim
reżim

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

wrzeciono
wżeciono

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzabot
żabot

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

witrarz
witraż

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

wachlarz
wachlaż

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

uprząrz
uprząż

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzemień
żemień

