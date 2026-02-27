Błyskawiczny quiz ortograficzny.
Ten dylemat powraca jak bumerang
Rz czy ż? To pytanie będzie przewijało się przez najnowszy test z języka polskiego. Powodzenia!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
wierzgać
wieżgać
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzuraw
żuraw
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzodkiewka
żodkiewka
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
rerzim
reżim
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
wrzeciono
wżeciono
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzabot
żabot
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
witrarz
witraż
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
wachlarz
wachlaż
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
uprząrz
uprząż
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzemień
żemień
