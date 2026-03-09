Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt.
Uwaga na „byki”
W najnowszej odsłonie testu z języka polskiego główną rolę odgrywają nazwy zwierząt. Sprawdźcie się!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiena
chiena
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
żbik
rzbik
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
żuraw
rzuraw
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
homik
chomik
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
barzant
bażant
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
węgorz
węgoż
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
hrząszcz
chrząszcz
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
wiewiurka
wiewiórka
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
bubr
bóbr
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
żyrafa
rzyrafa
