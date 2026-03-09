Quizy
Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt. Uwaga na „byki”

Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt.
Uwaga na „byki”

W najnowszej odsłonie testu z języka polskiego główną rolę odgrywają nazwy zwierząt. Sprawdźcie się!
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiena
chiena

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

żbik
rzbik

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

żuraw
rzuraw

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

homik
chomik

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

barzant
bażant

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

węgorz
węgoż

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

hrząszcz
chrząszcz

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

wiewiurka
wiewiórka

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

bubr
bóbr

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

żyrafa
rzyrafa

