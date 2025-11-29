Quizy
W szkole byleś mistrzem ortografii? Rozwiąż nasz najnowszy quiz i przekonaj się, czy pamiętasz wszystko!
1 / 10 Poprawny zapis to:

cokolwiek
co kolwiek

2 / 10 Poprawny zapis to:

łużko
łóżko

3 / 10 Poprawny zapis to:

bółka
bułka

4 / 10 Poprawny zapis to:

na co dzień
na codzień

5 / 10 Poprawny zapis to:

żółty
żułty

6 / 10 Poprawny zapis to:

zęby
zemby

7 / 10 Poprawny zapis to:

do póki
dopóki

8 / 10 Poprawny zapis to:

ciężki
cięszki

9 / 10 Poprawny zapis to:

tłósty
tłusty

10 / 10 Poprawny zapis to:

bszydki
brzydki

