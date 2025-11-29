QUIZ na początek weekendu.
1 / 10 Poprawny zapis to:
cokolwiek
co kolwiek
2 / 10 Poprawny zapis to:
łużko
łóżko
3 / 10 Poprawny zapis to:
bółka
bułka
4 / 10 Poprawny zapis to:
na co dzień
na codzień
5 / 10 Poprawny zapis to:
żółty
żułty
6 / 10 Poprawny zapis to:
zęby
zemby
7 / 10 Poprawny zapis to:
do póki
dopóki
8 / 10 Poprawny zapis to:
ciężki
cięszki
9 / 10 Poprawny zapis to:
tłósty
tłusty
10 / 10 Poprawny zapis to:
bszydki
brzydki
