Quiz ortograficzny z natrętnym dylematem. H czy ch?

H czy ch?

Nasz najnowszy test z języka polskiego nie należy do najtrudniejszych, ale w czasie jego rozwiązywania mogą pojawić się wątpliwości. Powodzenia!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

blihtr
blichtr

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

haotyczny
chaotyczny

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

horąży
chorąży

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

hejnał
chejnał

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

hałastra
chałastra

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

glajhszaltować
glajchszaltować

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

herezja
cherezja

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

behawioryzm
bechawioryzm

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

hangar
changar

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

hirurg
chirurg

