Quiz ortograficzny z natrętnym dylematem.
H czy ch?
Nasz najnowszy test z języka polskiego nie należy do najtrudniejszych, ale w czasie jego rozwiązywania mogą pojawić się wątpliwości. Powodzenia!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
blihtr
blichtr
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
haotyczny
chaotyczny
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
horąży
chorąży
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
hejnał
chejnał
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
hałastra
chałastra
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
glajhszaltować
glajchszaltować
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
herezja
cherezja
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
behawioryzm
bechawioryzm
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
hangar
changar
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
hirurg
chirurg
