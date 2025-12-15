Quizy
Piekielnie trudny QUIZ ortograficzny. Tylko ekspert uzyska 10/10!

Piekielnie trudny QUIZ ortograficzny.
Tylko ekspert uzyska 10/10!

Spróbujesz swoich sił?
1 / 10 Wskaż prawidłowy zapis:

przymrużyć
przymrórzyć
przymrurzyć

2 / 10 Jak napisać bez błędu?

proh
proch

3 / 10 Prawidłowo napiszemy:

dziencioł
dzięcioł

4 / 10 Która odpowiedź jest poprawna?

druch
druh

5 / 10 Wskaż prawidłowy zapis:

pędrak
pendrak

6 / 10 Jak napisać bez błędu?

chrust
hrust
chróst

7 / 10 Wybierz odpowiedź, która nie zawiera błędu:

błahy
błachy

8 / 10 Która odpowiedź jest poprawna?

arbitrasz
arbitraż
arbitrarz

9 / 10 Jeśli nie chcemy popełnić błędu, to napiszemy:

pasorzyt
pasożyt

10 / 10 Która odpowiedź jest poprawna?

archetyp
arhetyp

