Piekielnie trudny QUIZ ortograficzny.
Tylko ekspert uzyska 10/10!
Spróbujesz swoich sił?
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Wskaż prawidłowy zapis:
przymrużyć
przymrórzyć
przymrurzyć
2 / 10 Jak napisać bez błędu?
proh
proch
3 / 10 Prawidłowo napiszemy:
dziencioł
dzięcioł
4 / 10 Która odpowiedź jest poprawna?
druch
druh
5 / 10 Wskaż prawidłowy zapis:
pędrak
pendrak
6 / 10 Jak napisać bez błędu?
chrust
hrust
chróst
7 / 10 Wybierz odpowiedź, która nie zawiera błędu:
błahy
błachy
8 / 10 Która odpowiedź jest poprawna?
arbitrasz
arbitraż
arbitrarz
9 / 10 Jeśli nie chcemy popełnić błędu, to napiszemy:
pasorzyt
pasożyt
10 / 10 Która odpowiedź jest poprawna?
archetyp
arhetyp
