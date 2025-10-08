Quizy
Prosty QUIZ z wiedzy ogólnej. Zdobędziesz 15/15?

Prosty QUIZ z wiedzy ogólnej.
Zdobędziesz 15/15?

Ten QUIZ zdecydowanie nie należy do najtrudniejszych. Nie znaczy to jednak, że każdy zdobędzie komplet punktów. Sprawdź, czy Tobie się uda!
1 / 15 Który pierwiastek chemiczny ma symbol „Fe”?

Fluor
Fosfor
Żelazo

2 / 15 Stolicą Kanady jest:

Toronto
Ottawa
Montreal

3 / 15 Kto napisał „Pana Tadeusza”?

Juliusz Słowacki
Adam Mickiewicz
Henryk Sienkiewicz

4 / 15 Która planeta w Układzie Słonecznym jest największa?

Saturn
Jowisz
Uran

5 / 15 Ile boków ma sześciokąt foremny?

5
6
7

6 / 15 Jakie zwierzę jest symbolem Australii?

Koala
Kangur
Emu

7 / 15 Który ocean jest największy na Ziemi?

Atlantycki
Indyjski
Spokojny (Pacyfik)

8 / 15 Kto był pierwszym człowiekiem na Księżycu?

Buzz Aldrin
Neil Armstrong
Yuri Gagarin

9 / 15 Jakie jest największe jezioro w Polsce?

Śniardwy
Mamry
Hańcza

10 / 15 W którym roku wybuchła II wojna światowa?

1918
1939
1945

11 / 15 Jak nazywa się urządzenie do pomiaru ciśnienia atmosferycznego?

Higrometr
Ciśnieniomierz
Barometr

12 / 15 Który z tych krajów NIE leży w Ameryce Południowej?

Meksyk
Peru
Chile

13 / 15 Która jednostka służy do pomiaru mocy?

Wat
Dżul
Niuton

14 / 15 Które miasto jest nazywane „Wiecznym Miastem”?

Ateny
Rzym
Paryż

15 / 15 Jak nazywa się proces, w którym rośliny przekształcają światło w energię chemiczną?

Fotosynteza
Fermentacja
Oddychanie komórkowe

