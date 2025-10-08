Prosty QUIZ z wiedzy ogólnej.
Zdobędziesz 15/15?
Ten QUIZ zdecydowanie nie należy do najtrudniejszych. Nie znaczy to jednak, że każdy zdobędzie komplet punktów. Sprawdź, czy Tobie się uda!
1 / 15 Który pierwiastek chemiczny ma symbol „Fe”?
Fluor
Fosfor
Żelazo
2 / 15 Stolicą Kanady jest:
Toronto
Ottawa
Montreal
3 / 15 Kto napisał „Pana Tadeusza”?
Juliusz Słowacki
Adam Mickiewicz
Henryk Sienkiewicz
4 / 15 Która planeta w Układzie Słonecznym jest największa?
Saturn
Jowisz
Uran
5 / 15 Ile boków ma sześciokąt foremny?
5
6
7
6 / 15 Jakie zwierzę jest symbolem Australii?
Koala
Kangur
Emu
7 / 15 Który ocean jest największy na Ziemi?
Atlantycki
Indyjski
Spokojny (Pacyfik)
8 / 15 Kto był pierwszym człowiekiem na Księżycu?
Buzz Aldrin
Neil Armstrong
Yuri Gagarin
9 / 15 Jakie jest największe jezioro w Polsce?
Śniardwy
Mamry
Hańcza
10 / 15 W którym roku wybuchła II wojna światowa?
1918
1939
1945
11 / 15 Jak nazywa się urządzenie do pomiaru ciśnienia atmosferycznego?
Higrometr
Ciśnieniomierz
Barometr
12 / 15 Który z tych krajów NIE leży w Ameryce Południowej?
Meksyk
Peru
Chile
13 / 15 Która jednostka służy do pomiaru mocy?
Wat
Dżul
Niuton
14 / 15 Które miasto jest nazywane „Wiecznym Miastem”?
Ateny
Rzym
Paryż
15 / 15 Jak nazywa się proces, w którym rośliny przekształcają światło w energię chemiczną?
Fotosynteza
Fermentacja
Oddychanie komórkowe
