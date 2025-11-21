Quizy
Trudny QUIZ na weekend. Piąte pytanie „miażdży”

Trudny QUIZ na weekend.
Piąte pytanie „miażdży”

W szkole byłeś mistrzem ortografii? Rozwiąż nasz najnowszy quiz i przekonaj się!
Twój wynik:

1 / 10 Poprawny zapis to:

na co dzień
na codzień

2 / 10 Poprawny zapis to:

druh
druch

3 / 10 Poprawny zapis to:

brzuh
brzuch

4 / 10 Poprawny zapis to:

dłógi
długi

5 / 10 Poprawny zapis to:

odnośnie do
odnośnie

6 / 10 Poprawny zapis to:

naprawdę
na prawdę

7 / 10 Poprawny zapis to:

będę
bende

8 / 10 Poprawny zapis to:

chulajnoga
hulajnoga

9 / 10 Poprawny zapis to:

Australia
Ałstralia

10 / 10 Poprawny zapis to:

pószczyk
puszczyk

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy