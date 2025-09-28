Quizy

Banalny QUIZ na niedzielę.
Zdobędziesz 10/10?

Łatwiejszych pytań nie dało się ułożyć? Sprawdź to, rozwiązując nasz najnowszy quiz ortograficzny.
1 / 10 Poprawny zapis to:

burak
bórak

2 / 10 Poprawny zapis to:

marchew
marhew

3 / 10 Poprawny zapis to:

pszenica
przenica

4 / 10 Poprawny zapis to:

duh
duch

5 / 10 Poprawny zapis to:

harcerz
charcerz

6 / 10 Poprawny zapis to:

pietrużka
pietruszka

7 / 10 Poprawny zapis to:

Warszafa
Warszawa

8 / 10 Poprawny zapis to:

Kraków
Krakuw

9 / 10 Poprawny zapis to:

ryba
rypa

10 / 10 Poprawny zapis to:

morze to zjem
może to zjem

