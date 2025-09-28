Banalny QUIZ na niedzielę.
Zdobędziesz 10/10?
Łatwiejszych pytań nie dało się ułożyć? Sprawdź to, rozwiązując nasz najnowszy quiz ortograficzny.
1 / 10 Poprawny zapis to:
burak
bórak
2 / 10 Poprawny zapis to:
marchew
marhew
3 / 10 Poprawny zapis to:
pszenica
przenica
4 / 10 Poprawny zapis to:
duh
duch
5 / 10 Poprawny zapis to:
harcerz
charcerz
6 / 10 Poprawny zapis to:
pietrużka
pietruszka
7 / 10 Poprawny zapis to:
Warszafa
Warszawa
8 / 10 Poprawny zapis to:
Kraków
Krakuw
9 / 10 Poprawny zapis to:
ryba
rypa
10 / 10 Poprawny zapis to:
morze to zjem
może to zjem
