Quiz z wiedzy ogólnej.
Pytamy o KOWR, ferie i geografię
W dzisiejszym quizie z wiedzy ogólnej przewiną się zagadnienia z języka polskiego, matematyki, geografii i polityki. Sprawdźcie się!
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 KOWR to:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Kultowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa
Krajowy Ośrodek Wspólnoty Rolniczej
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
3 / 10 „Niedorośli” to nowa piosenka w repertuarze:
sanah
Piotra Cugowskiego
kuqe 2115
4 / 10 Podaj wynik. 2+5x2 to...
10
12
14
5 / 10 Abudża to stolica:
Ghany
Nigerii
Kamerunu
6 / 10 Funkcję ministra zdrowia pełni w Polsce:
Jolanta Sobierańska-Grenda
Wojciech Balczun
Marta Cienkowska
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
obskórny
obskurny
8 / 10 Ferie 2026 odbędą się w Polsce z podziałem na:
dwie tury
trzy tury
cztery tury
9 / 10 Łaskarzew to miasto, które jest położone w województwie:
podkarpackim
lubuskim
mazowieckim
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
manipół
manipuł
