Quizy
Quiz z wiedzy ogólnej. Pytamy o KOWR, ferie i geografię

Quiz z wiedzy ogólnej.
Pytamy o KOWR, ferie i geografię

W dzisiejszym quizie z wiedzy ogólnej przewiną się zagadnienia z języka polskiego, matematyki, geografii i polityki. Sprawdźcie się!
Twój wynik:

1 / 10 KOWR to:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Kultowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa
Krajowy Ośrodek Wspólnoty Rolniczej

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

3 / 10 „Niedorośli” to nowa piosenka w repertuarze:

sanah
Piotra Cugowskiego
kuqe 2115

4 / 10 Podaj wynik. 2+5x2 to...

10
12
14

5 / 10 Abudża to stolica:

Ghany
Nigerii
Kamerunu

6 / 10 Funkcję ministra zdrowia pełni w Polsce:

Jolanta Sobierańska-Grenda
Wojciech Balczun
Marta Cienkowska

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

obskórny
obskurny

8 / 10 Ferie 2026 odbędą się w Polsce z podziałem na:

dwie tury
trzy tury
cztery tury

9 / 10 Łaskarzew to miasto, które jest położone w województwie:

podkarpackim
lubuskim
mazowieckim

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

manipół
manipuł

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy