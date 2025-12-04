Quizy
Szkolny quiz ortograficzny. H czy ch?

Szkolny quiz ortograficzny.
H czy ch?

W najnowszym teście z języka polskiego przygotowaliśmy 10 pytań, w których prosimy o wskazanie poprawnych form zapisu wybranych przez nas słów. Powodzenia!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

hejnał
chejnał

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

haotyczny
chaotyczny

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

hangar
changar

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

horąży
chorąży

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

hipokryzja
chipokryzja

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

halibut
chalibut

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

hałwa
chałwa

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

haft
chaft

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

hultaj
chultaj

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

hojrak
chojrak

