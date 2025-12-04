Szkolny quiz ortograficzny.
H czy ch?
W najnowszym teście z języka polskiego przygotowaliśmy 10 pytań, w których prosimy o wskazanie poprawnych form zapisu wybranych przez nas słów. Powodzenia!
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
hejnał
chejnał
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
haotyczny
chaotyczny
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
hangar
changar
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
horąży
chorąży
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
hipokryzja
chipokryzja
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
halibut
chalibut
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
hałwa
chałwa
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
haft
chaft
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
hultaj
chultaj
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
hojrak
chojrak
Więcej quizów
-
Szybki quiz ortograficzny. Te słowa to koszmar szkolnych dyktandJęzyk polskiQuiz
-
QUIZ na niedzielny wieczór. Uważaj na „byki”Język polskiQuiz
-
QUIZ na początek weekendu. Zdobędziesz 10/10?Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny na początek tygodnia. Zgarniesz 10/10?Język polskiQuiz
-
Trudny QUIZ na weekend. Piąte pytanie „miażdży”Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny z natrętnym dylematem. H czy ch?Język polskiQuiz
Zobacz inne quizy
-
„Jolka, Jolka...”. Dokończ słowa legendarnych piosenek!RozrywkaQuiz
-
Rozpoznaj kadry z wieczorynek!
10/15 i ogłaszamy, że jesteś asem!RozrywkaQuiz
-
Poznajesz ich?
Rozpoznaj wieczorynkę po kadrze!RozrywkaQuiz
-
To Bolek czy Lolek?
QUIZ z wieczorynek!RozrywkaQuiz
-
Wieczorynki PRL! Pamiętasz je?RozrywkaQuiz
-
Rozpoznaj kadr z wieczorynki!
Wynik 10/15 będzie sztosem!RozrywkaQuiz
-
Kultowe polskie seriale. Rozpoznasz kadry?RozrywkaQuiz
-
Quiz z wiedzy ogólnej. Pytamy o KOWR, ferie i geografięOgólneQuiz
-
Wieczorynki PRL-u. Rozpoznasz kadry?RozrywkaQuiz
-
Poznasz kadry z PRL-u?
Nostalgiczny QUIZ!RozrywkaQuiz
-
Quiz o Polsce, w którym każde pytanie to pułapka. Dasz radę?OgólneQuiz
-
Kadry z PRL-u. Rozpoznasz kultowe wieczorynki?RozrywkaQuiz