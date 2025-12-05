Quizy
Quiz ortograficzny z jednym dylematem. Ż czy rz?

Quiz ortograficzny z jednym dylematem.
Ż czy rz?

Nowy dzień i nowa odsłona testu z języka polskiego. Sprawdźcie, czy uda Wam się nie popełnić błędu.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

ażurowy
arzurowy

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

żodkiewka
rzodkiewka

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

żupan
rzupan

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

żonkil
rzonkil

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

balejaż
balejarz

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

formulaż
formularz

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

eżektor
erzektor

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

alkież
alkierz

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

żępolić
rzępolić

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

żaluzja
rzaluzja

