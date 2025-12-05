Quiz ortograficzny z jednym dylematem.
Ż czy rz?
Nowy dzień i nowa odsłona testu z języka polskiego. Sprawdźcie, czy uda Wam się nie popełnić błędu.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
ażurowy
arzurowy
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
żodkiewka
rzodkiewka
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
żupan
rzupan
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
żonkil
rzonkil
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
balejaż
balejarz
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
formulaż
formularz
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
eżektor
erzektor
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
alkież
alkierz
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
żępolić
rzępolić
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
żaluzja
rzaluzja
