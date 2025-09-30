Quizy
Trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Polegniesz już na 3. pytaniu!

Trudny QUIZ z wiedzy ogólnej.
Polegniesz już na 3.
pytaniu!

Podejmiesz wyzwanie?
1 / 10 Zmiana czasu na zimowy odbywa się zawsze 29 października

prawda
fałsz

2 / 10 Stolicą Kanady jest Toronto

prawda
fałsz

3 / 10 Pierwiastek kwadratowy z liczby 16 wynosi 4

prawda
fałsz

4 / 10 Radosław Sikorski jest wicepremierem w rządzie Donalda Tuska

prawda
fałsz

5 / 10 Teneryfa należy do archipelagu hiszpańskich Balearów

prawda
fałsz

6 / 10 Donald Trump jest 47. prezydentem USA

prawda
fałsz

7 / 10 Chemiczny symbol Ag oznacza srebro

prawda
fałsz

8 / 10 Wielokrotnie nagradzany serial „The Pitt” można oglądać na Netfliksie

prawda
fałsz

9 / 10 Magdalena Sroka jest szefową sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa

prawda
fałsz

10 / 10 Dawid Podsiadło nagrał z Darią Zawiałow płytę „tylko haj”

prawda
fałsz

