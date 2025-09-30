Trudny QUIZ z wiedzy ogólnej.
Polegniesz już na 3.
pytaniu!
Podejmiesz wyzwanie?
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Zmiana czasu na zimowy odbywa się zawsze 29 października
prawda
fałsz
2 / 10 Stolicą Kanady jest Toronto
prawda
fałsz
3 / 10 Pierwiastek kwadratowy z liczby 16 wynosi 4
prawda
fałsz
4 / 10 Radosław Sikorski jest wicepremierem w rządzie Donalda Tuska
prawda
fałsz
5 / 10 Teneryfa należy do archipelagu hiszpańskich Balearów
prawda
fałsz
6 / 10 Donald Trump jest 47. prezydentem USA
prawda
fałsz
7 / 10 Chemiczny symbol Ag oznacza srebro
prawda
fałsz
8 / 10 Wielokrotnie nagradzany serial „The Pitt” można oglądać na Netfliksie
prawda
fałsz
9 / 10 Magdalena Sroka jest szefową sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa
prawda
fałsz
10 / 10 Dawid Podsiadło nagrał z Darią Zawiałow płytę „tylko haj”
prawda
fałsz
