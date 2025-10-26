Quizy
Sprawdź, ile naprawdę pamiętasz ze szkoły. Prosty QUIZ z wiedzy ogólnej

Sprawdź, ile naprawdę pamiętasz ze szkoły.
Prosty QUIZ z wiedzy ogólnej

Myślisz, że masz dobrą pamięć i szeroką wiedzę o świecie? Zmierz się z 10 pytaniami, które sprawdzą, czy naprawdę jesteś człowiekiem renesansu, czy może jednak czas odświeżyć podręczniki.
Twój wynik:

1 / 10 Który gaz jest głównym składnikiem atmosfery Ziemi?

Tlen
Azot
Dwutlenek węgla

2 / 10 Który kontynent jest największy pod względem powierzchni?

Afryka
Azja
Ameryka Północna

3 / 10 Ile nóg ma pająk?

6
8
10

4 / 10 Która planeta jest znana jako „Czerwona Planeta”?

Wenus
Mars
Jowisz

5 / 10 Który pierwiastek chemiczny ma symbol „O”?

Tlen
Złoto
Węgiel

6 / 10 Które z wymienionych zwierząt jest zdolne do regeneracji całego serca po jego uszkodzeniu?

Aksolotl
Ośmiornica
Salamandra olbrzymia

7 / 10 Który ocean jest największy?

Atlantycki
Indyjski
Spokojny (Pacyfik)

8 / 10 Jak nazywa się proces, w którym rośliny wytwarzają własną żywność z użyciem światła słonecznego?

Fotosynteza
Fermentacja
Oddychanie

9 / 10 Które zwierzę jest największe na świecie?

Słoń afrykański
Wieloryb błękitny
Rekin wielorybi

10 / 10 Które państwo słynie z produkcji samochodów marki Toyota?

Chiny
Korea Południowa
Japonia

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy