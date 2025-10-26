Sprawdź, ile naprawdę pamiętasz ze szkoły.
Prosty QUIZ z wiedzy ogólnej
Myślisz, że masz dobrą pamięć i szeroką wiedzę o świecie? Zmierz się z 10 pytaniami, które sprawdzą, czy naprawdę jesteś człowiekiem renesansu, czy może jednak czas odświeżyć podręczniki.
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który gaz jest głównym składnikiem atmosfery Ziemi?
Tlen
Azot
Dwutlenek węgla
2 / 10 Który kontynent jest największy pod względem powierzchni?
Afryka
Azja
Ameryka Północna
3 / 10 Ile nóg ma pająk?
6
8
10
4 / 10 Która planeta jest znana jako „Czerwona Planeta”?
Wenus
Mars
Jowisz
5 / 10 Który pierwiastek chemiczny ma symbol „O”?
Tlen
Złoto
Węgiel
6 / 10 Które z wymienionych zwierząt jest zdolne do regeneracji całego serca po jego uszkodzeniu?
Aksolotl
Ośmiornica
Salamandra olbrzymia
7 / 10 Który ocean jest największy?
Atlantycki
Indyjski
Spokojny (Pacyfik)
8 / 10 Jak nazywa się proces, w którym rośliny wytwarzają własną żywność z użyciem światła słonecznego?
Fotosynteza
Fermentacja
Oddychanie
9 / 10 Które zwierzę jest największe na świecie?
Słoń afrykański
Wieloryb błękitny
Rekin wielorybi
10 / 10 Które państwo słynie z produkcji samochodów marki Toyota?
Chiny
Korea Południowa
Japonia
Więcej quizów
-
Quiz z wiedzy ogólnej dla omnibusów. Podejmiesz wyzwanie?OgólneQuiz
-
Prosty QUIZ z wiedzy ogólnej. Zdobędziesz 15/15?OgólneQuiz
-
Trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Polegniesz już na 3. pytaniu!OgólneQuiz
-
Banalny QUIZ na niedzielę. Zdobędziesz 10/10?OgólneQuiz
-
Trudny QUIZ ortograficzny na weekend. 10/10 to wyzwanie!OgólneQuiz
-
Trudny QUIZ ortograficzny. Tylko ekspert zdobędzie 10/10OgólneQuiz
Zobacz inne quizy
-
Quiz ortograficzny na weekend. W pytaniach króluje miszmaszJęzyk polskiQuiz
-
Błyskawiczny quiz ortograficzny. Dobrze rozpocznij weekend!Język polskiQuiz
-
Kadry z PRL-u.
Rozpoznasz znane filmy?RozrywkaQuiz
-
Quiz ortograficzny na drugą część dnia. Piąte pytanie to „eliminator”Język polskiQuiz
-
Rozpoznasz kadry z wieczorynek z PRL-u? Nostalgia pełną parą!RozrywkaQuiz
-
Quiz ortograficzny naszpikowany pułapkami. „Eliminator” na starcie!Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny jak szkolne dyktando. Zawalcz o 10/10Język polskiQuiz
-
Piątkowy quiz ortograficzny. Celujesz w 10/10?Język polskiQuiz
-
PRL-owskie kadry.
Rozpoznasz jaki to serial?RozrywkaQuiz
-
QUIZ na jesienny wieczór. Zdobędziesz 10/10?Język polskiQuiz
-
Quiz z tego, co kochają Polacy.
10/20 to już osiągnięcie!RozrywkaQuiz
-
QUIZ dla mistrzów ortografii. Piąte pytanie „miażdży”Język polskiQuiz