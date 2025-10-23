Quizy
W dzisiejszym teście z wiedzy ogólnej pytamy m.in. o kwestie polityczne, geograficzne i językowe. Pojawi się też pytanie matematyczne!
1 / 10 Kto stoi na czele Ministerstwa Edukacji Narodowej?

Barbara Nowacka
Przemysław Czarnek
Roman Giertych

2 / 10 Caracas to stolica:

Wenezueli
Etiopii
Brazylii

3 / 10 Podaj wynik działania: 2+3x2=...

10
9
8

4 / 10 Wskaż poprawną formę zapisu:

pruszyć
prószyć

5 / 10 „Kto nie kochał”, „Zostań ze mną”, „Cisza przed burzą”. Kto wykonuje te utwory?

Igor Herbut
Piotr Cugowski
Kayah

6 / 10 Bogatynia znajduje się w województwie:

mazowieckim
dolnośląskim
lubelskim

7 / 10 Dokończ przysłowie: Niedaleko pada...

jabłko od jabłoni
wiśnia od wiśni

8 / 10 Ministrem obrony narodowej Polski jest:

Radosław Sikorski
Władysław Kosiniak-Kamysz
Marcin Kierwiński

9 / 10 Wskaż poprawny zapis:

skówka
skuwka

10 / 10 Islamabad to stolica:

Pakistanu
Afganistanu
Turkmenistanu

