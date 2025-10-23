Quiz z wiedzy ogólnej dla omnibusów.
Podejmiesz wyzwanie?
W dzisiejszym teście z wiedzy ogólnej pytamy m.in. o kwestie polityczne, geograficzne i językowe. Pojawi się też pytanie matematyczne!
1 / 10 Kto stoi na czele Ministerstwa Edukacji Narodowej?
Barbara Nowacka
Przemysław Czarnek
Roman Giertych
2 / 10 Caracas to stolica:
Wenezueli
Etiopii
Brazylii
3 / 10 Podaj wynik działania: 2+3x2=...
10
9
8
4 / 10 Wskaż poprawną formę zapisu:
pruszyć
prószyć
5 / 10 „Kto nie kochał”, „Zostań ze mną”, „Cisza przed burzą”. Kto wykonuje te utwory?
Igor Herbut
Piotr Cugowski
Kayah
6 / 10 Bogatynia znajduje się w województwie:
mazowieckim
dolnośląskim
lubelskim
7 / 10 Dokończ przysłowie: Niedaleko pada...
jabłko od jabłoni
wiśnia od wiśni
8 / 10 Ministrem obrony narodowej Polski jest:
Radosław Sikorski
Władysław Kosiniak-Kamysz
Marcin Kierwiński
9 / 10 Wskaż poprawny zapis:
skówka
skuwka
10 / 10 Islamabad to stolica:
Pakistanu
Afganistanu
Turkmenistanu
