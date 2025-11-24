Quiz ortograficzny na początek tygodnia.
Zgarniesz 10/10?
Zachęcamy do rozwiązania najnowszej odsłony quizu ortograficznego. Przypomną Wam się dyktanda ze szkolnych lat!
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
pruszyć
prószyć
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
hańba
chańba
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzemień
żemień
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzupan
żupan
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiacynt
chiacynt
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
żępolić
rzępolić
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
harmider
charmider
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
hołota
chołota
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
bagaż
bagarz
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
