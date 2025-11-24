Quizy
Quiz ortograficzny na początek tygodnia. Zgarniesz 10/10?

Quiz ortograficzny na początek tygodnia.
Zgarniesz 10/10?

Zachęcamy do rozwiązania najnowszej odsłony quizu ortograficznego. Przypomną Wam się dyktanda ze szkolnych lat!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruszyć
prószyć

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

hańba
chańba

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzemień
żemień

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzupan
żupan

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiacynt
chiacynt

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

żępolić
rzępolić

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

harmider
charmider

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

hołota
chołota

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

bagaż
bagarz

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

