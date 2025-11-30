Quizy
QUIZ na niedzielny wieczór. Uważaj na „byki”

QUIZ na niedzielny wieczór.
Uważaj na „byki”

W szkole miałeś piątki z języka polskiego? Rozwiąż nasz najnowszy quiz i przekonaj się, czy wszystko pamiętasz!
Twój wynik:

1 / 10 Poprawny zapis to:

pszenica
przenica

2 / 10 Poprawny zapis to:

słonecznik
slonecznik

3 / 10 Poprawny zapis to:

bógszpan
bukszpan

4 / 10 Poprawny zapis to:

dłógopis
długopis

5 / 10 Poprawny zapis to:

co kolwiek
cokolwiek

6 / 10 Poprawny zapis to:

przecznica
pszecznica

7 / 10 Poprawny zapis to:

ólica
ulica

8 / 10 Poprawny zapis to:

dopuki
dopóki

9 / 10 Poprawny zapis to:

druh
druch

10 / 10 Poprawny zapis to:

harcerz
harcesz

