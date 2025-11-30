QUIZ na niedzielny wieczór.
Uważaj na „byki”
W szkole miałeś piątki z języka polskiego? Rozwiąż nasz najnowszy quiz i przekonaj się, czy wszystko pamiętasz!
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Poprawny zapis to:
pszenica
przenica
2 / 10 Poprawny zapis to:
słonecznik
slonecznik
3 / 10 Poprawny zapis to:
bógszpan
bukszpan
4 / 10 Poprawny zapis to:
dłógopis
długopis
5 / 10 Poprawny zapis to:
co kolwiek
cokolwiek
6 / 10 Poprawny zapis to:
przecznica
pszecznica
7 / 10 Poprawny zapis to:
ólica
ulica
8 / 10 Poprawny zapis to:
dopuki
dopóki
9 / 10 Poprawny zapis to:
druh
druch
10 / 10 Poprawny zapis to:
harcerz
harcesz
