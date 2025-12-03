Quizy
Szybki quiz ortograficzny. Te słowa to koszmar szkolnych dyktand

Szybki quiz ortograficzny.
Te słowa to koszmar szkolnych dyktand

W najnowszym teście z języka polskiego pojawią się pytania, które przypomną Wam szkolne dyktanda. Powodzenia!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruszyć
prószyć

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiena
chiena

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

manipuł
manipół

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

ekskórsja
ekskursja

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

skówka
skuwka

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzuraw
żuraw

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

łubianka
łóbianka

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

mrzawka
mżawka

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

anarhia
anarchia

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzodkiewka
żodkiewka

