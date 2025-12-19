Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt.
Uwaga na „byki”
Przed Wami banalny test z języka polskiego. Tutaj trzeba zdobyć 10/10.
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
nosorożec
nosororzec
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
węgoż
węgorz
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
hipopotam
chipopotam
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
wrubel
wróbel
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
żyrafa
rzyrafa
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
bubr
bóbr
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
żbik
rzbik
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
żmija
rzmija
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
żuraw
rzuraw
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
żók
żuk
Więcej quizów
-
Quiz ortograficzny z natrętnym dylematem. H czy ch?Język polskiQuiz
-
QUIZ ortograficzny na weekend. Uważaj na „byki”Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny na rozpoczęcie weekendu! Końcówka zaskoczyJęzyk polskiQuiz
-
Nowy quiz ortograficzny. W roli głównej nazwy zwierząt. Uwaga na „byki”Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny na zakończenie weekendu. 10/10 to obowiązek!Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny na szkolnym poziomie. Dziewiąte pytanie może zepsuć wynik!Język polskiQuiz
Zobacz inne quizy
-
Błyskawiczny quiz ortograficzny. Wraca koszmar szkolnych dyktandOgólneQuiz
-
Rozpoznasz kadr?
Pytamy tylko o wieczorynki!RozrywkaQuiz
-
Rozpoznaj kadr z PRL-u!
Wieczorynki i inne hity!RozrywkaQuiz
-
Piekielnie trudny QUIZ ortograficzny. Tylko ekspert uzyska 10/10!OgólneQuiz
-
Rozpoznasz kadr?
20 pytań o wieczorynki!RozrywkaQuiz
-
Rozpoznaj kadr z wieczorynki!
Wynik 10/15 zasługuje na szacun!RozrywkaQuiz
-
Rozpoznasz kadr?
15 pytań o wieczorynki!RozrywkaQuiz
-
Rozpoznaj wieczorynkę!
Kadry pełne nostalgiiRozrywkaQuiz
-
Zgadnij wieczorynkę!
15 pytańRozrywkaQuiz
-
„Jolka, Jolka...”. Dokończ słowa legendarnych piosenek!RozrywkaQuiz
-
Rozpoznaj kadry z wieczorynek!
10/15 i ogłaszamy, że jesteś asem!RozrywkaQuiz
-
Poznajesz ich?
Rozpoznaj wieczorynkę po kadrze!RozrywkaQuiz