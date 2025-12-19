Quizy
Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt. Uwaga na „byki”

Quiz ortograficzny z nazwami zwierząt.
Uwaga na „byki”

Przed Wami banalny test z języka polskiego. Tutaj trzeba zdobyć 10/10.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

nosorożec
nosororzec

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

węgoż
węgorz

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

hipopotam
chipopotam

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

wrubel
wróbel

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

żyrafa
rzyrafa

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

bubr
bóbr

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

żbik
rzbik

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

żmija
rzmija

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

żuraw
rzuraw

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

żók
żuk

