Matura 2026. Obserwatorzy sieci donoszą o potencjalnym przecieku z polskiego

Centralna Komisja Egzaminacyjna robi wszystko, by uniknąć przecieków, ale co roku pojawia się problem z zachowaniem tajemnicy. W sieci krąży oczywiście wiele fałszywych informacji, nie brak też naciągaczy. Czasem jednak pytania i tematy rozprawek pojawiają się wcześniej niż powinny.

Matura 2026. „Lalka” w najczęściej wyszukiwanych. To przeciek?

– Na pierwszej stronie arkusza jest napisane, że materiał egzaminacyjny jest tajny do momentu rozpoczęcia egzaminu. Po 9 nie mam już wpływu na to, co się dzieje na salach egzaminacyjnych – wyjaśniał szef CKE Robert Zakrzewski.

Za ujawnienie treści zadań grożą oczywiście poważne konsekwencje, a otwarcie arkuszy przed 9:00 i udostępnienie ich zdającym to poważne przestępstwo. Nie warto raczej wierzyć w publikowane tuż przed maturą „przecieki”. Zastanawiające może być jednak, kiedy któraś z lektur jest wyszukiwana częściej niż inne.

Według danych z Google Trends, w noc przed maturami najczęściej wyszukiwano informacji na temat „Lalki” Bolesława Prusa. W trendach znalazły się też „Wesele”, „Dżuma”, „Przedwiośnie” i III część „Dziadów”.

Co będzie na maturze z polskiego? Jasnowidz wytypował „Lalkę”

Niewykluczone, że zwiększone zainteresowanie dziełem Prusa może mieć związek z wypowiedzią popularnego jasnowidza, Krzysztofa Jackowskiego. „Super Express” poprosił go o wizję dotyczącą egzaminów. – Ja nie zdawałem matury, dlatego mam problem z odpowiedzią na to pytanie – zastrzegł Jackowski.

– Tegoroczna matura będzie łatwa. Będzie uznana za prostą. Z języka polskiego będzie literatura piękna – mówił. – To będzie „Lalka” Prusa, a nie sama „Lalka”, tylko jeszcze pozytywizm – dodawał.

Zarówno wizje jasnowidzów jak i internetowe trendy traktujmy oczywiście z przymrużeniem oka. Najważniejsza jest nasza wiedza i znajomość lektur, a nie liczenie na łut szczęścia i wątpliwej jakości „przeciek”.

