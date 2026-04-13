Rosja wzmacnia ochronę Putina. Zdjęcia satelitarne ujawniły szczegóły

Na pierwszy rzut oka to zwykły kompleks budynków zlokalizowany wśród lasów. Wystarczy jednak przyjrzeć się bliżej, by zobaczyć rozbudowany system przypominający bardziej twierdzę niż prywatną rezydencję.

Dziennikarze śledczy przeanalizowali zdjęcia satelitarne. Okazuje się, że wokół posiadłości Władimira Putina w Wałdaju, w obwodzie nowogrodzkim właśnie rozbudowano system obrony przeciwlotniczej.

Według informacji podanych przez Radio Swoboda, powołujących się na projekt badawczy Systema, w marcu powstało tam siedem nowych wież wyposażonych w systemy „Pancyr”.

Analiza zdjęć satelitarnych. Putin wzmacnia obronę

Z analizy wynika, że wszystkie nowe konstrukcje zaczęto budować tego samego dnia – 17 marca. Zdaniem dziennikarzy wskazuje to na skoordynowaną, wcześniej zaplanowaną operację.

System „Pancyr” to rosyjski mobilny zestaw przeciwlotniczy krótkiego i średniego zasięgu, który łączy rakiety ziemia–powietrze z działkami automatycznymi. Liczba takich instalacji wokół rezydencji Putina po rozbudowie wzrosła do 27.

„Dziennikarze śledczy Systemy przeanalizowali zdjęcia satelitarne. Z ich ustaleń wynika, że budowa wszystkich siedmiu nowych wież rozpoczęła się jednocześnie tego samego dnia – 17 marca. Część z nich została już wyposażona w zestawy rakietowo-artyleryjskie. Systemy obrony przeciwlotniczej rozmieszczono wokół rezydencji Putina w dwóch pierścieniach – o większym i mniejszym promieniu” – czytamy we wpisie zamieszczonym na portalu X.

Tajemnice Wałdaju

To nie pierwszy raz, gdy rezydencja w Wałdaju przyciąga uwagę mediów. Już wcześniej informowano o obecności licznych systemów obronnych, w tym co najmniej 12 zestawów Pancyr-S1, zainstalowanych między innymi na specjalnych wieżach.

Według ustaleń Dossier Center, w kompleksie ma mieszkać Alina Kabajewa – była gimnastyczka olimpijska i obecna szefowa Narodowej Grupy Medialnej.

The Moscow Times podawał, że Kabajewa jest wieloletnią partnerką Putina i – wraz z dwoma synami – spędza w Wałdaju większą część roku. Wcześniej portal Proekt donosił również, że w pobliżu rezydencji Putina powstał osobny dom dla Kabajewej. Miał być wyposażony nawet w prywatną linię kolejową.

