Łukaszenka ocalił Putina? „To nie była tylko jakaś wiejska plotka”

Aleksandr Łukaszenka po raz kolejny pochwalił się dobrymi relacjami z rządzącym Federacją Rosyjską Władimirem Putinem. Opowiedział o tym, jak w 2023 roku przekonywał tego polityka, by nie leciał na szczyt BRICS w RPA.

Łukaszenka wspomina rozmowę z Putinem. Chodzi o szczyt BRICS w RPA

– Wczoraj wieczorem o tym myślałem… Przypomniała mi się rozmowa z Putinem. Chyba przed szczytem BRICS w RPA. Pakuje walizki. Mówię: „Dokąd lecisz?”. „Nie wiesz? Mamy BRICS”. Mówię: „Planujesz tam lecieć?” – wspominał białoruski polityk.

– To była przyjacielska, braterska rozmowa. Do starszego brata: „Planujesz tam lecieć?”. „No, pytali, czekają tam na mnie”. Mówię: „O czym ty mówisz! Trwa wojna!”. „No, oni już nie są tacy szaleni” – cytował Putina Łukaszenka.

– Mówię: „I naprawdę myślisz, że wszyscy tam są zdrowi na umyśle? Nie ma sensu tam jechać!”. Ławrow wtedy poleciał. Może nie dlatego, że na niego naciskałem. Ale wyraziłem mu swoją opinię – zaznaczał rządzący Białorusią polityk.

Łukaszenka zaznaczał, że krążące wówczas pogłoski o szykowanym zamachu na Władimira Putina „to nie była tylko jakaś wiejska plotka”. – Nasz wywiad, są świetni, ostatnio dobrze sobie radzą, informował nas na bieżąco – podkreślał.

Atak terrorystyczny na Putina? Łukaszenka chwali wywiad Białorusi

– Z Zachodu przychodziły plotki, pogłoski, że planowany jest atak terrorystyczny na prezydenta Rosji. Często mu mówię: „Cóż, trwa wojna, więc nie ma potrzeby gdzieś wyjeżdżać, dopóki trwa wojna na Ukrainie, bo ci, którzy muszą, sami do niego przylecą” – podsumował prezydent Białorusi.

Ostatecznie Putin faktycznie nie pojawił się na szczycie BRICS w Republice Południowej Afryki. W 2023 roku na to wydarzenie wysłany został minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow.

W skład organizacji międzyrządowej BRICS wchodzi dziesięć krajów: Brazylia, Rosja, Indie, Chiny, Republika Południowej Afryki, Egipt, Etiopia, Indonezja, Iran i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

