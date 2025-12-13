Białoruś uwolniła 123 więźniów politycznych. Wśród nich Polak

Władze Białorusi przekazały informację o uwolnieniu więźniów politycznych. To część umowy pomiędzy Białorusią i Stanami Zjednoczonymi.

Białoruś. Ułaskawienie 123 osób

„W ramach porozumień osiągniętych z Prezydentem USA Donaldem Trumpem i na jego wniosek, w związku z anulowaniem nielegalnych sankcji wobec przemysłu potasowego Republiki Białoruś, nałożonych przez administrację poprzedniego Prezydenta USA Bidena, oraz w związku z procesem znoszenia innych nielegalnych sankcji wobec Republiki Białoruś, głowa państwa postanowił ułaskawić 123 obywateli różnych krajów, skazanych na mocy prawa za popełnienie różnego rodzaju przestępstw – szpiegostwa, terroryzmu i innych przestępstw” – przekazano w oświadczeniu służby prasowej prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki.

Uwolnione osoby to obywatele m.in. Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Polski, Australii i Japonii. Wśród ułaskawionych osób znajdują się Polak Roman Gałuza, działacze „Wiasny” Walancin Stefanowicz i Uładzio Łabkowicz, Wiktar Babaryka (niedoszły kandydat na prezydenta Białorusi), laureat Pokojowej Nagrody Nobla Aleś Bialacki, opozycjonistka Maryja Kalesnikawa.

Umowa USA – Białoruś. Uwolnienie więźniów w zamian za zniesienie sankcji

Stany Zjednoczone zgodziły się w zamian za uwolnienie więźniów politycznych na zniesienie sankcji na jeden z wiodących towarów eksportowych Białorusi – potaż, który jest kluczowy składnikiem w produkcji nawozów.

Administracja prezydenta Białorusi przekazała, że gest ułaskawienia więźniów „został podjęty w związku z prośbami innych głów państw”.

„Celem jest przyspieszenie pozytywnej dynamiki rozwoju relacji z krajami partnerskimi Republiki Białorusi oraz ustabilizowanie sytuacji w całym regionie europejskim” – oświadczenie służby prasowej zacytowała Białoruska Agencja Telegraficzną BelTA.

Czytaj też:

Ewakuacja pociągu z Przemyśla do Kijowa. Służby w akcjiCzytaj też:

Żołnierze wrócili do Korei Północnej z Ukrainy. Dyktator powitał ich osobiście