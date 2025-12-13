Żołnierze wrócili do Korei Północnej z Ukrainy. Dyktator powitał ich osobiście

Kim Dzong Un przywitał w Pjongjangu wracających z Ukrainy północnokoreańskich żołnierzy.

Uroczystość w Korei Północnej. Dyktator powitał żołnierzy

Wojskowi z 528. Pułku Inżynieryjnego Koreańskiej Armii Ludowej wyjechali w sierpniu do obwodu kurskiego (południowo-zachodnia Rosja). Zostali skierowani do rozminowywania terenów, które opuściła armia ukraińska. W Pjongjangu spotkał się z nimi przywódca Korei Północnej. Część żołnierzy poruszała się podczas uroczystości na wózkach inwalidzkich.

Kim Dzong Un powiedział w przemówieniu, że 528. Pułk Inżynieryjny „osiągnął znakomite wyniki w misji inżynieryjno-bojowej”. Według Koreańskiej Centralnej Agencji Informacyjnej żołnierzy byli w „strefie walk za granicą”. Podczas uroczystości przywódca Korei Północnej potwierdził śmierć żołnierzy – „dziewięć tragicznych strat”.

W przeszłości Korea Północna zaprzeczała udziałowi swojego wojska w wojnie rosyjsko-ukraińskiej lub nie komentowała medialnych doniesień lub danych wywiadowczych.

– Nasz pułk inżynieryjny (...) nie otrzymał ani rekompensaty, ani nagrody, ale otrzymał najcenniejszą rzecz na świecie (...). To jest wiara i zaufanie partii, kraju i ludzi do naszej armii – powiedział Kim Dzong Un w przemówieniu.

Koreańczycy na froncie. 15 tys. żołnierzy

Pierwsze doniesienia o obecności żołnierzy z Korei pojawiły się w sierpniu 2024 roku. Oddziały północnokoreańskie wspierały rosyjskie z walkach z Ukraińcami. Wywiad Korei Południowej szacował liczebność oddziałów z północy na około 15 tys. osób walczących na froncie oraz 1 tys. żołnierzy skierowanych do rozminowywania.

Rok od pierwszych doniesień, w sierpniu 2025 roku „The Wall Street Journal” napisał, że w walkach obrażenia odniosło ok. 5 tys. żołnierzy Korei Północnej.

