Fala ochłodzenia zmierza do Polski. Takie będą Święta Bożego Narodzenia

Już na długie tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia regularnie pojawiały się prognozy pogody, które swoim zasięgiem obejmowały ten szczególny czas. Wraz z upływem kolejnych dni przewidywania były aktualizowane przez ekspertów. A ze względu na to, że długoterminowe prognozy zawsze są obarczone ryzykiem błędu, pojawiały się rozbieżności. Im jednak bliżej do świąt, tym prognozy stają się pewniejsze.

Pogoda na Święta Bożego Narodzenia. Nowa prognoza IMGW

Od początku przyszłego tygodnia do Polski ma powoli napływać ochłodzenie. Najnowszymi informacjami podzieliła się rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. – W okresie świąt temperatura w ciągu dnia nie będzie przekraczać 0 stopni Celsjusza – przekazała Agnieszka Prasek, cytowana przez rmf24.pl. Jak dodała, w nocy temperatury mogą spaść nawet do -8 stopni Celsjusza.

Rzeczniczka IMGW została zapytana także, czy w okresie świątecznym spadnie śnieg. Agnieszka Prasek przekazała, że „święta zapowiadają się mroźnie” i należy spodziewać się lokalnych opadów: zarówno deszczu ze śniegiem, jak i samego śniegu oraz deszczu marznącego.

– Początkowo jeszcze będą to opady deszczu ze śniegiem, a potem będą one przechodzić w opady śniegu – poinformowała rzeczniczka IMGW. W czasie świąt biały puch może pojawić się w centrum, na wschodzie i południu kraju. – Z każdym dniem temperatura nadal będzie spadać. Z końcem roku, w tym w okresie sylwestra, opady śniegu powinny nadal się utrzymywać – zaznaczyła Prasek.

Temperatury w czasie Świąt Bożego Narodzenia

Z prognozy IMGW wynika, że 24 grudnia najchłodniej będzie w centrum i na północnym wschodzie oraz na południu kraju (do -5 stopni). Dzień później temperatura będzie wahała się od -2 stopni na Pomorzu do -7 stopni na południu kraju, a 26 grudnia – od 5 stopni na Pomorzu do -2 na przeważającym obszarze kraju.

