Takie będą Święta Bożego Narodzenia. Wtedy nastąpi „eksplozja zimna”

Arleta Unton-Pyziołek, synoptyk TVN Meteo, przeanalizowała, jakim przeobrażeniom ulegały ostatnie wersje prognoz na Święta Bożego Narodzenia. Dotychczas z amerykańskiego modelu wynikało, że będzie wtedy dominowała pochmurna aura, a temperatura będzie utrzymywała się na poziomie powyżej 0 stopni Celsjusza.

Teraz scenariusz, w którym będzie od 1 do 3 stopni Celsjusza na wschodzie Polski, przez 4-5 w centrum, do ok. 6 na Śląsku, stoi pod znakiem zapytania. W uaktualnionej prognozie wyraźnie zarysowuje się ochłodzenie, a warunki atmosferyczne miałyby stać się „lekko mroźne” w północnej połowie kraju.

Poważna zmiana w prognozie pogody. Takie będą Święta Bożego Narodzenia

Z kolei Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody podtrzymuje wyliczenia, zgodnie z którymi nad naszą część kontynentu coraz większe ochłodzenie ma napływać wolno, ale konsekwentnie. W wieczór wigilijny wartości na termometrach miałyby osiągać od -3 do -5 stopni na północnym wschodzie, przez -3 do -4 stopnie w centrum, do -1/-2 stopni na południowym zachodzie.

Jeśli chodzi o opady śniegu, mogą pojawić się w Sudetach i Tatrach, a także części województw łódzkiego i mazowieckiego. Opady w głębi kraju będą miały charakter symboliczny, ale w górach mogą uformować warstwę 5 cm.

„Najnowsze wyliczenia amerykańskie zakładają, że już 25 grudnia temperatura w swobodnej atmosferze nad Polską (na wysokości 1,5 kilometra) może spaść do -10/-5 stopni. Byłaby to więc rasowa fala zimna, dzięki której 25 grudnia utrzymałby się lekki mróz, a w nocy z 25 na 26 grudnia temperatura na północy kraju mogłaby spaść do -7/-10 stopni. W południowej połowie kraju wciąż miałby prószyć śnieg” – czytamy w tekście Arlety Unton-Pyziołek.

Wtedy nastąpi „eksplozja zimna”. Temperatury w Polsce spadną poniżej -10 stopni

Z analizy ECMWF wynika także, że prawdziwa „eksplozja zimna” ma nastąpić pod koniec grudnia i trwać w pierwszej połowie stycznia. Wówczas średnia temperatura w Polsce ma utrzymywać się na poziomie niższym o 2-3 stopnie poniżej normy, a co za tym idzie, mróz byłby nie tylko w nocy, ale także za dnia. Ok. 28-29 grudnia temperatura w nocy będzie mogła spadać poniżej -10 stopni, a w noc sylwestrową będzie wynosiła ok. -5 stopni.

Czytaj też:

Ekspresowy quiz ortograficzny. Sprawdź, czy ominiesz językowe pułapkiCzytaj też:

Jak uniknąć zachorowania przed świętami? Kilka najważniejszych zasad