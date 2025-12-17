Takie będą Święta Bożego Narodzenia. Nowa prognoza pogody dla Polski

W ostatnich dniach pojawia się coraz więcej prognoz, które swoim zasięgiem obejmują czas Świąt Bożego Narodzenia, ale także wybiegają znacznie dalej – o kilka miesięcy w przyszłość. Warto przypomnieć, że długoterminowe prognozy są obarczone dużym ryzykiem błędu. Mogą one występować mimo coraz większej mocy obliczeniowej superkomputerów i szerokiej wiedzy o procesach pogodowych.

Pogoda na Święta Bożego Narodzenia. Meteorolodzy już wiedzą

Z najnowszej prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że do końca obecnego tygodnia ma być ciepło, a temperatury w kraju będą utrzymywały się na poziomie powyżej zera. W piątek miejscami na zachodzie Polski może być nawet 8-9 stopni Celsjusza.

Wraz z upływem kolejnych dni będzie robiło się stopniowo chłodniej. Możliwe, że w Wigilię na Suwalszczyźnie i Podlasiu w ciągu dnia pojawi się lekki mróz, a pierwszy dzień świąt przyniesie spadki od -2 do -3 stopni Celsjusza na północy i wschodzie kraju. W pozostałych obszarach temperatura będzie utrzymywała się na poziomie ok. 0 stopni.

Jest szansa na białe święta? Meteorolodzy odsłaniają karty

W przypadku opadów pojawia się duży znak zapytania. Możliwe, że opady deszczu ze śniegiem wystąpią już na początku przyszłego tygodnia – najpierw w centrum, potem na wschodzie i południu kraju. Jest cień szansy na to, że również lokalnie nad morzem, tuż przed Bożym Narodzeniem, pojawi się śnieg. Będą to słabe opady, a utrzymanie się warstwy białego puchu będzie bardzo mało prawdopodobne.

Wydaje się, że w czasie Świąt Bożego Narodzenia nie będzie można liczyć na białą aurę. A jeżeli gdziekolwiek pojawi się śnieg, to największe szanse na to mają mieszkańcy południa Polski. Wciąż nie należy jednak przekreślać nadziei na białe święta, ponieważ prognozy z upływem kolejnych dni mogą jeszcze się zmienić.

Czytaj też:

Święta tuż-tuż! Tak odkurzysz ściany i sufity, by dom lśnił czystościąCzytaj też:

Odkryłam trik, który ratuje zamiokulkasa ze zgniłymi korzeniami – zobaczcie sami!